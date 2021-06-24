Топ-5 лучших скоростных семейных автомобилей

Довольно часто случается, что владельцы высокопроизводительных автомобилей продают свои машины, когда создают семью. Вместо них они покупают минивэн или внедорожник, сообщает Обозреватель.

Кажется, что быстрые машины не подходят для семей, но на рынке есть действительно хорошие примеры, которые доказывают обратное. Сайт HotCars﻿ собрал подборку с быстрых, удобных и практических авто, которые прекрасно подойдут для семьи.

5. Ford Focus ST

Ford Focus ST – безопасный, просторный и экономичный автомобиль. Источник: Motor1

Универсал Ford Focus ST – очень практичный высокопроизводительный автомобиль. При желании его можно даже приобрести с дизельным двигателем. В нем удобно помещается пять человек, он имеет хорошие показатели безопасности, большой багажник, и достаточно экономичный. Кроме того, он неплохо выглядит.

Но лучшее у него под капотом. Если выбрать бензиновую модель, то там будет установлен 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель Ecoboost мощностью 276 л.с. Также у него есть дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением, который улучшает управляемость и делает автомобиль гораздо интереснее.

4. Dodge Durango Hellcat

Dodge Durango Hellcat – уникальный трехрядный внедорожник. Источник: Motor1

Dodge Durango Hellcat – это трехрядный внедорожник, который имеет больше мощности, чем оригинальный Lamborghini Aventador. У него есть все важные для семейного автомобиля компоненты, но он не экономный. В среднем автомобиль расходует 13 литров топлива на 100 километров. Однако, он просторный, вмещает семь пассажиров, а до 96 км/ч разгоняется всего за 3,4 секунды.

Модель сделали всего в 2000 экземплярах, и все они проданы. Однако их можно найти на вторичном рынке, хотя они там стоят больше 100 000 долларов. Да, это дорого, но больше нет трехрядных внедорожников по такой цене, которые могли бы делать то, что может Durango Hellcat.

3. Mercedes E63 S Estate

Mercedes E63 S Estate имеет 612 лошадиных сил. Источник: Motor1

Mercedes E63 AMG S Estate оснащен 4,0-литровым битурбо двигателем V8, который выдает 612 лошадиных сил. До 96 км/ч он разгоняется за 3,4 секунды и может достигать 299 км/ч.

Его агрегат используется также в Mercedes-AMG GTR и звучит он невероятно.Модель имеет быстрое ускорение и управляемость, как у суперкара, а также практичность семейного внедорожника или минивэна. Это большой автомобиль, который имеет огромный багажник и много места в салоне.

2. BMW X3 M Competition

BMW X3 M Competition разгоняется до 96 км/ч за 3,3 секунды. Источник: BMW

BMW X3 M Competition оснащен 3,0-литровым твин-турбо двигателем мощностью чуть более 500 л.с. Он достигает 96 км/ч примерно за 4 секунды, что совершенно невероятно для автомобиля такого размера. X3 M очень просторный внутри и имеет достаточно места для всей семьи.

По сравнению, например, с его конкурентом Porsche Macan X3 M у него больше мощности. На некоторых тестах его удалось разогнать до 96 км/ч даже при 3,3 секунды. Получается, что он имеет скорость суперкара и много пространства внутри.

1. Tesla Model Y Performance

Tesla Model Y Performance – лучший семейный быстрый автомобиль. Источник: Motor1

Tesla Model Y Performance тоже имеет скорость суперкара, семь мест, ездит на электроэнергии и стоит чуть больше 610 00 долларов. Для такой цены это очень хорошее сочетание. Он разгоняется до 96 км/ч за 3,5 секунды.

Электрокар также имеет два багажника, что делает его одним из самых практичных автомобилей. Кроме того, у него достаточно высокий пробег, и на быстрой зарядке он может достичь 80% всего за 45 минут.