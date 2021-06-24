Зыбучие пески когда-то были частыми гостями в различных фильмах. В большинстве случаев человек, который попадал в них – погибал. Но действительно ли зыбучие пески такие опасные, как показывает кинематограф, сообщает 24 Канал.

Об этом пишет Britannica.

Нет, зыбучие пески не так опасны, как может показаться. Поскольку плотность песка больше плотности человеческого тела, то мы можем в нем застрять, но утонуть в нем будет сложнее. Но это не значит, что зыбучими песками можно безопасно ходить, ведь выбраться из ловушки самостоятельно будет очень трудно.

Зыбучие​ пески: смотреть видео онлайн

Трудно ли выбраться из зыбучих песков, если застрять в них

Зыбучие пески – это песок, который насыщен водой из подземных источников. Поэтому частицы песка теряют контакт друг с другом, а весь песок теряет плотность.

Из-за высокой плотности утонуть в нем не получится. Но ноги все равно затянет вниз. Чтобы выбраться из ловушки нужно лечь на песок, чтобы распределить массу тела.

Из-за высокой вязкости быстро освободиться не получится. Нужно медленно двигаться, чтобы позволить воде заполнить полости вокруг ног. Это позволит высвободить ноги.

Быстро двигаться в массе из песка и воды не получится, ведь резкие движения ногами малоэффективны. Все из-за высокой вязкости смеси. Если резко подвигать концовкой, то образуется полость, которую густой песок не успеет быстро заполнить, поэтому возникает вакуумное разрежение. Полость "закрывается" благодаря атмосферному давлению – возникает впечатление, что вас засасывает глубже.

Кроме того, зыбучие пески – это неньютоновская жидкость. Такая жидкость увеличивает свою вязкость при воздействии на нее силы. Поэтому, если делать резкие движения, песок вокруг будет становиться твердым и не даст освободиться.

Чтобы высвободить ногу из плена зыбучего песка со скоростью 1 сантиметр в секунду, нужно приложить силу, чтобы самостоятельно поднять легковой автомобиль.

Зыбучий песок не убивает, но может обездвижить. Не имея возможность самостоятельно выбраться из плена песка и воды, человек погибает от жажды и голода. Часто коварная ловушка ждет на берегах морей и в нее можно попасть во время отлива. Прилив может утопить того, кто попал в плен песка.

Спасение из зыбучих песков: смотреть видео онлайн