Предсказано печальное будущее человечества

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) подготовила проект доклада, согласно которому изменение климата коренным образом изменит жизнь на Земле в ближайшем будущем, даже если человечество снизит выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится﻿ в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно печальным прогнозам экспертам, в течение следующих 30 лет ускорится вымирание видов, широкое распространение тропических болезней, разрушение экосистем и затопление прибрежных городов. Последствия углеродного загрязнения атмосферы больше отразятся на жизни следующих поколений, которые не несут ответственности за глобальное потепление, начавшееся в конце XX века. Доклад планируется опубликовать не раньше февраля 2022 года, что, по мнению многих специалистов-климатологов, будет слишком поздно, поскольку многие важные международные саммиты по вопросу изменения климата пройдут в этом году.

Как пишет Phys.org, советники ООН по климату пришли к четырем основным выводам. Во-первых, при потеплении на 1,1 градуса Цельсия климат уже начинает меняться. Десять лет назад ученые считали, что ограничение глобального потепления двумя градусами Цельсия выше доиндустриального уровня будет достаточным для преодоления климатического кризиса. Судя по текущим тенденциям, в лучшем случае планета приближается к трем градусам Цельсия выше доиндустриального уровня.

Во-вторых, ранние модели также предсказывали, что люди вряд ли увидят значительные изменение климата до 2100 года. Однако эксперты считают, что даже кратковременное превышение температуры выше чем на 1,5 градуса Цельсия приведет к необратимым последствиям. В прошлом месяце Всемирная метеорологическая организация прогнозировала 40-процентную вероятность того, что к 2026 году Земля пересечет 1,5-градусный порог как минимум в течение одного года. Многие организмы, включая насекомых-опылителей и коралловые рифы, могут не приспособиться к быстро меняющимся условиям окружающей среды. Изменение климата угрожает также коренным народам Арктики. Потепление в мире также продлило сезоны пожаров, вдвое увеличило потенциальные площади горения и привело к потерям продовольствия.

К 2050 году десятки миллионов людей с большой вероятностью столкнутся с хроническим голодом, а еще 130 миллионов могут оказаться в крайней нищете. Сотни миллионов людей окажутся под угрозой наводнений и все более частых штормовых нагонов. Еще около 350 миллионов человек, живущих в городских районах, столкнутся с нехваткой воды из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия и 410 миллионов при двух градусах Цельсия.

В-третьих, изменение климата может стать необратимым. Так, потепление на два градуса Цельсия инициирует ускоренное таяние ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктиды. Другие переломные моменты могут привести к трансформации бассейна Амазонки из тропических лесов в саванну и выбросу миллиардов тонн углерода из вечной мерзлоты Сибири, что будет способствовать дальнейшему потеплению.

Наконец, глобальное потепление усугубляется другими формами воздействия человека на окружающую среду, в том числе разрушение диких сред обитания, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, добыча воды, загрязнение, распространение инвазивные видов, а также вредителей и болезней.

Эксперты предлагают несколько путей смягчения кризиса. Можно, например, попытаться сохранить важные для депонирования углерода экосистемы, например, мангровые леса, которые также защищают берег от штормовых нагонов. Переход на более растительную диету также поможет сократить выбросы, связанные с производством пищевых продуктов, на 70 процентов к 2050 году. Однако даже высадка миллиардов деревьев не поможет скомпенсировать промышленные выбросы, если те будут продолжаться.