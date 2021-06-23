Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду действия спекулянтов привели к очередному скачку безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке.

Начало торгов дало основания думать, что сегодня мы увидим коррекцию по доллару. С утра с продажами валюты для оплаты покупки ОВГЗ вышли иностранные инвесторы. К ним подключились спекулянты, и котировки пошли вниз. Однако желающих купить подешевевший доллар нашлось достаточно, и существенного снижения достичь не удалось. После обеда котировки вновь перешли к росту. Те же спекулянты воспользовались новостью о стрельбе в Черном море по английскому военному кораблю (которую вскоре опроверг пресс-центр Министерства обороны Великобритании) и начали задирать котировки, здорово напугав продавцов. Что показательно: Национальный банк никак не отреагировал на ситуацию и не вышел с «заградительной» продажей, позволив поднять ценник выше уровня, который он защищал вчера.

Закрыли торги среды на 9 копеек на покупке и на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,30/27,40 (покупка/продажа).

Торги среды открылись широко: спрэд на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,32 гривен прошла в 09:45. В начале торгов число продавцов примерно в два раза превышало число покупателей; среди них были те, кому нужна была гривна для оплаты приобретенных вчера ОВГЗ. Поэтому котировки медленно пошли вниз, достигнув к 10:55 27,205 гривен на покупке и 27,255 гривен на продаже. К этому времени нерезиденты закончили свои продажи и ушли, а экспортеры, надеявшиеся на скорую выплату компенсации НДС, не стали отдавать так дешево. Торговля переместилась выше и стабилизировалась в диапазоне 27,27-27,31 гривен: в этом диапазоне сделки шли вплоть до конца обеденного перерыва. Однако после обеда на рынок один за другим начали выходить покупатели. Возник примерно трехкратный перекос в сторону спроса. Почуяв возможность заработать, спекулянты, еще утром игравшие на понижение, стали тоже выставлять заявки на покупку, разгоняя курс. Как следствие, котировки к закрытию торгов поднялись выше уровня 27,40 гривен.



Котировки закрытия – 27,40/27,45 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 17,7 млн по сравнению с вторником и составил 127 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2664 гривен.

Официальный курс доллара на 24 июня установлен на отметке 27,2737 гривен за доллар, снижение на 3,13 копейки.

Официальный курс евро на 24 июня установлен на отметке 32,6003 гривны за евро, рост на 13,33 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1943. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1910 доллара, а затем вырос до 1,1968 доллара, поскольку мировые рынки еще не решили, как реагировать на вчерашнее заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Российский рубль в течение дня укрепился с 73 до 72,35 рублей за доллар. Ситуация в Черном море вокруг стрельбы по английскому военному кораблю разрешилась очень быстро и не смогла существенно повредить российской валюту. Состоянием на 19:30 рубль торгуется в узком диапазоне 72,52-72,64 рубля. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей. Более дешевые предложения сегодня не попадались.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Взлет котировок безналичного доллара во второй половине торговой сессии и отсутствие реакции Национального банка породили множество вопросов. Главный из них: как поступит Национальный банк завтра? Если реакции регулятора не последует, спекулянты могут продолжить раскачивать курс.

Наличный доллар, который днем опускался до 27,25-27,26 гривен, к вечеру в Киеве и крупных городах продавали уже на 10 копеек дороже. Операторы валютного рынка были удивлены и раздосадованы непредсказуемым поведением межбанка и решили перестраховаться. Завтра с утра продажи будут тоже высокими. Дальше все будет зависеть от самого межбанка и поведения НБУ.

Непонятной остается и ситуация с евро, который сегодня так и не смог определиться, расти ему или падать. Завтра он будет всецело зависеть от поведения наличного доллара и двигаться синхронно с ним. С утра евро выставят на продажу в диапазоне 32,65-32,70 гривен, дальше возможны колебания цены в пределах 10 копеек.

Что касается российского рубля, надо будет внимательно следить за политическим фоном. Если история с военным кораблем Великобритании не будет иметь продолжения, рубль продолжит торговаться в том же коридоре, что и раньше. Тогда наличный рубль также будут продавать по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.