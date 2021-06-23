Что ожидается на валютном рынке в четверг
В среду действия спекулянтов привели к очередному скачку безналичного доллара на межбанковском валютном рынке.
Начало торгов дало основания думать, что сегодня мы увидим коррекцию по доллару. С утра с продажами валюты для оплаты покупки ОВГЗ вышли иностранные инвесторы. К ним подключились спекулянты, и котировки пошли вниз. Однако желающих купить подешевевший доллар нашлось достаточно, и существенного снижения достичь не удалось. После обеда котировки вновь перешли к росту. Те же спекулянты воспользовались новостью о стрельбе в Черном море по английскому военному кораблю (которую вскоре опроверг пресс-центр Министерства обороны Великобритании) и начали задирать котировки, здорово напугав продавцов. Что показательно: Национальный банк никак не отреагировал на ситуацию и не вышел с «заградительной» продажей, позволив поднять ценник выше уровня, который он защищал вчера.
Закрыли торги среды на 9 копеек на покупке и на продаже выше, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,30/27,40 (покупка/продажа).
Торги среды открылись широко: спрэд на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,32 гривен прошла в 09:45. В начале торгов число продавцов примерно в два раза превышало число покупателей; среди них были те, кому нужна была гривна для оплаты приобретенных вчера ОВГЗ. Поэтому котировки медленно пошли вниз, достигнув к 10:55 27,205 гривен на покупке и 27,255 гривен на продаже. К этому времени нерезиденты закончили свои продажи и ушли, а экспортеры, надеявшиеся на скорую выплату компенсации НДС, не стали отдавать так дешево. Торговля переместилась выше и стабилизировалась в диапазоне 27,27-27,31 гривен: в этом диапазоне сделки шли вплоть до конца обеденного перерыва. Однако после обеда на рынок один за другим начали выходить покупатели. Возник примерно трехкратный перекос в сторону спроса. Почуяв возможность заработать, спекулянты, еще утром игравшие на понижение, стали тоже выставлять заявки на покупку, разгоняя курс. Как следствие, котировки к закрытию торгов поднялись выше уровня 27,40 гривен.
Котировки закрытия – 27,40/27,45 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 17,7 млн по сравнению с вторником и составил 127 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2664 гривен.
- Официальный курс доллара на 24 июня установлен на отметке 27,2737 гривен за доллар, снижение на 3,13 копейки.
- Официальный курс евро на 24 июня установлен на отметке 32,6003 гривны за евро, рост на 13,33 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1943. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1910 доллара, а затем вырос до 1,1968 доллара, поскольку мировые рынки еще не решили, как реагировать на вчерашнее заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Российский рубль в течение дня укрепился с 73 до 72,35 рублей за доллар. Ситуация в Черном море вокруг стрельбы по английскому военному кораблю разрешилась очень быстро и не смогла существенно повредить российской валюту. Состоянием на 19:30 рубль торгуется в узком диапазоне 72,52-72,64 рубля. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по прежней цене 3,72-3,75 гривен за 10 рублей. Более дешевые предложения сегодня не попадались.
Что ожидается на валютном рынке в четверг
Взлет котировок безналичного доллара во второй половине торговой сессии и отсутствие реакции Национального банка породили множество вопросов. Главный из них: как поступит Национальный банк завтра? Если реакции регулятора не последует, спекулянты могут продолжить раскачивать курс.
Наличный доллар, который днем опускался до 27,25-27,26 гривен, к вечеру в Киеве и крупных городах продавали уже на 10 копеек дороже. Операторы валютного рынка были удивлены и раздосадованы непредсказуемым поведением межбанка и решили перестраховаться. Завтра с утра продажи будут тоже высокими. Дальше все будет зависеть от самого межбанка и поведения НБУ.
Непонятной остается и ситуация с евро, который сегодня так и не смог определиться, расти ему или падать. Завтра он будет всецело зависеть от поведения наличного доллара и двигаться синхронно с ним. С утра евро выставят на продажу в диапазоне 32,65-32,70 гривен, дальше возможны колебания цены в пределах 10 копеек.
Что касается российского рубля, надо будет внимательно следить за политическим фоном. Если история с военным кораблем Великобритании не будет иметь продолжения, рубль продолжит торговаться в том же коридоре, что и раньше. Тогда наличный рубль также будут продавать по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.