Папа Римский провел аудиенцию с Человеком-Пауком

В Ватикане 23 июня на еженедельную аудиенцию Папы Римского Франциска пришел человек в костюме Человека-паука. "Супергероя" представили понтифику и необычный паломник подарил ему маску своего персонажа и рассказал о своей миссии, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщило издание Vatican News. В костюме супергероя оказался 27-летний житель Лигурии Маттиа Виллардита, которого в прошлом году президент Италии Серджо Маттарелла наградил за работу в детских больницах. В конце официального приема состоялась личная встреча "Человека-Паука" с Франциском.

Папа Франциск во время аудиенции встретился с "Человеком-пауком". Источник: Vatican News

Мужчина в костюме супергероя рассказав Папе Римскому о своей миссии. Источник: Vatican News

На аудиенцию к Папе Римскому Серджо пригласили, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность. Он уже много лет в костюме супергероя посещает больных детей в больницах, чтобы развлечь их и поднять им настроение.

"Настоящими супергероями есть дети, которые страдают, и их родные, которые с надеждой борются ... Я переодеваюсь в" Человека-паука ", чтобы вызвать улыбку у детей, находящихся в больнице" , – рассказал Виллардита и добавил, что сам врожденную болезнь и в течение 19 лет часто находился на госпитализации в медучреждениях.

Общаться с детьми из педиатрических отделений сотен больниц волонтеру помогают единомышленники. Для этого Виллардита основал сообщество, члены которой переодеваются в персонажей из комиксов.

По словам волонтера, его деятельность не прекращалась даже во время карантина – в этот период он совершил более 1400 видеозвонков.