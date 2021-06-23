Украинцы в ТКГ обвинили россиян в игнорировании предложений
Российская сторона на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не реагирует должным образом на предложения и инициативы, которые озвучивают представители Украины, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в сообщении Украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook. В частности, несмотря на готовность координатора от ОБСЕ и рабочей подгруппы по вопросам безопасности, российская сторона заблокировала запланированное рассмотрение вопроса относительно разминирования участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.
"Наша делегация вновь призвала российскую сторону: разблокировать работу КПВВ со своей стороны; вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня; согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения", - говорится в сообщении.
Отдельно украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.
"К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - отмечается в сообщении.
Украинская делегация напомнила, что она продолжает сосредотачивать усилия на реализации ряда мероприятий, и в частности:
- соблюдение режима прекращения огня и совершенствование координационного механизма реагирования на его нарушение;
- полный и безусловный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокирование российской стороной работы КПВВ;
- обеспечение надежного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины с целью выполнения своего мандата и скорейшее создание международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях.