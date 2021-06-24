Зеленский наградил 12 украинских воинов
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12 военнослужащих за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Орденом "Богдана Хмельницкого" III степени были награждены:
- Александр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);
- Максим Полевой, майор (посмертно).
Медалью "За воинскую службу" награждены:
- Ярослав Боголюбов, старший лейтенант;
- Владислав Цвиркун, старший лейтенант.
Медалью "Защитнику Отечества" награждены: