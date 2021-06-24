Зеленский наградил 12 украинских воинов

Зеленский наградил 12 украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12 военнослужащих за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Орденом "Богдана Хмельницкого" III степени были награждены:

  • Александр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);
  • Максим Полевой, майор (посмертно).

Медалью "За воинскую службу" награждены:

  • Ярослав Боголюбов, старший лейтенант;
  • Владислав Цвиркун, старший лейтенант.

Медалью "Защитнику Отечества" награждены:

  • Павел Вдовичинский, старший матрос;
  • Вадим Гаркаров, сержант;
  • Александр Егоров, старший матрос;
  • Павел Емец, сержант;
  • Иван Зацепин, старший матрос;
  • Дмитрий Макарчук, сержант;
  • Виталий Малиновский, старший матрос;
  • Ярослав Радзимирский, лейтенант.

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