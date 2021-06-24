Зеленский наградил 12 украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12 военнослужащих за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Орденом "Богдана Хмельницкого" III степени были награждены:

Александр Павлюк, старший лейтенант (посмертно);

Максим Полевой, майор (посмертно).

Медалью "За воинскую службу" награждены:

Ярослав Боголюбов, старший лейтенант;

Владислав Цвиркун, старший лейтенант.

Медалью "Защитнику Отечества" награждены: