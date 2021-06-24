В Киеве откачивали водителя трамвая после обморока из-за жары

Из-за жуткой жары чрезвычайная ситуация возникла в одном из трамваев Киева. Его водитель потерял сознание прямо во время движения по маршруту, сообщает 24 Канал.

Причиной якобы стала чрезвычайно высокая температура в кабине – 47 градусов выше нуля, передает "Киевское Транспортное Сообщество "КТС".

Инцидент произошел 23 июня в Киеве в трамвае с бортовым номером 5639. Его водитель потерял сознание прямо во время движения по маршруту. В соцсетях пишут, что речь о маршруте №3.

Все произошло из-за жары – в кабине водителя стояла высокая температура в +47 градусов.

О пострадавших информации нет. Водителю же помогла прийти в себя коллега из встречного трамвая – с помощью таблеток и воды.

﻿ Фото "КТС"

Киевлянин Олег Васильев в фейсбуке написал, что такие случаи могут повториться. Ведь жара не спадает, а вентиляторы в кабины водителей обещают поставить не раньше осени.

В комментариях к сообщению "КТС" люди пишут, что похожую ситуацию наблюдали и в других трамваях, и в других видах общественного транспорта. И просят городскую власть обратить на это внимание.