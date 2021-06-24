Восемь фактов о возможном новом пресс-секретаре Зеленского
Ведущий новостных выпусков на телеканале "Украина 24" Сергей Никифоров станет новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского. Его главным конкурентом был в прошлом журналист, а нынче сотрудник агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко, сообщает Вести.
О победе Никифорова написали несколько СМИ со ссылкой на свои источники еще до официального объявления результатов – прозвучала версия, что именно он был фаворитом президента.
Редакция собрала 8 фактов о долгожданном преемнике Юлии Мендель и его обязанностях на новом месте работы.
- В этот раз конкурс на должность пресс-секретаря президента длился около двух месяцев. Изначально в отборе участвовали 70 претендентов (в первый раз их было примерно 3000), но в шорт-лист вошли около 15 человек.
- Обязанности Никифорова будут отличаться от тех, которые выполняла его предшественница. В частности, ему нужно будет проводить еженедельные брифинги, а также стать "тенью президента". Это означает, что ему не позволят никакой "отсебятины".
- Никифорову 35 лет, он окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- В 2005 году он стал корреспондентом телеканале K1, а через год устроился на аналогичную должность на канал "24".
- Затем в 2007-2011 годах он работал корреспондентом на телеканале "Перший національний".
- Судя по данным ресурса Linkedin, Никифоров с 2011 по 2017 работал в главном офисе канала Euronews, который находится во французском городе Лион. В интервью 2020 года он рассказывал, что благодаря этой работе смог пообщаться с представителями разных стран, а также глубже изучить контекст некоторых тем. Например, отношение британцев к брекситу и события на Ближнем Востоке.
- У нового пресс-секретаря президента двое детей – сын и дочка. Мальчика зовут Марк, девочка родилась в июне 2020 года.
- Никифоров работал на канале "Украина 24" с момента его запуска в декабре 2019 года. Он вел утреннее информационно-развлекательное шоу "Утро чемпионов" в паре с Талой Калатай с октября 2020 года.