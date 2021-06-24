Восемь фактов о возможном новом пресс-секретаре Зеленского

Ведущий новостных выпусков на телеканале "Украина 24" Сергей Никифоров станет новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского. Его главным конкурентом был в прошлом журналист, а нынче сотрудник агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко, сообщает Вести.

О победе Никифорова написали несколько СМИ со ссылкой на свои источники еще до официального объявления результатов – прозвучала версия, что именно он был фаворитом президента.

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