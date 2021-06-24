Канадская экспертиза не подтвердила умышленное сбитие самолета МАУ Ираном

Официальная судебно-медицинская экспертиза крушения самолета МАУ, которую провели в Канаде, якобы не обнаружила подтверждений, что самолет был сбит намеренно, ссылаясь на международные СМИ, сообщает Зеркало недели.

При этом Иран так и не предоставил достоверного объяснения, почему и как его военные сбили самолет. В отчете говорится, что судебно-медицинская группа проанализировала информацию, которая есть в распоряжении, но “только Иран имеет полный доступ к доказательствам, места катастрофы и свидетелей” .

“Иран обязан предоставить четкие ответы по всем аспектам этой трагедии, – говорится в документе. – Принимая во внимание совокупность доступной информации, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействия иранской гражданской и военной власти привел к опасной ситуации, при которой ранее определенные риски были недооценены и не учтены”.

Соответствующий анализ дает Канаде возможность ввести санкции против Ирана.

“Гражданская и военная власть Ирана своими действиями и бездействием непосредственно подвергли рейс PS752 и другие гражданские самолеты опасности, создав условия, в которых оператор боевой системы имел возможность запустить ракеты, не сумев принять адекватные меры для уменьшения этого высокого риска”, – говорится в отчете.

Утром 8 января 2020 года рейс PS752 Международных авиалиний Украины вылетел из Тегерана в Киев, но был сбит иранскими военными вскоре после взлета. Все 176 человек на борту погибли.

Иран долго отрицал причастность КСИР к катастрофе и продолжает скрывать информацию до сих пор. В Тегеране ограничились сообщением о “привлечении к ответственности” десяти человек, но кто они – неизвестно.

Правозащитники Human Right Watch заявили о том, что Иран угрожает членам семей погибших в авиакатастрофе, пытаясь отвести обвинения от Корпуса стражей Исламской Революции, сбивших гражданский лайнер ракетой.

Киев стремится привлечь к ответственности виновных в трагедии и добиться от Тегерана достойной компенсации родственникам погибших. Иран же, не выказывая готовности проводить объективное расследование, хочет поскорее сдать дело в архив.