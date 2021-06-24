Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани (видео)

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приехал в Лас-Вегас, где пройдет его поединок с японским боксером Масайоши Накатани (19-1, 13 КО, сообщает 24 Канал.

Об этом информирует lomus_official.

Бой пройдет в ночь с 26 на 27 июня в гостиничном комплексе Virgin Hotels.

Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок собственными глазами.

Ломаченко – Накатани: что известно о бое