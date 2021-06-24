На пляжах Киева зафиксировали кишечную палочку

В пробах воды, отобранных на пяти пляжах Киева, выявлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки, сообщает Укринформ.

"В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - отметили в ведомстве.

Госпродспоживслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха - без купания.