На Закарпатье зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

На Закарпатье 23 июня зафиксировали самую высокую температуру воздуха за последние годы, ссылаясь на пресс-службу Закарпатской ОГА, сообщает Буквы.

Так, показатель термометра достиг деления +39,8°C.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002 году на отметке +37,7°C.

Сейчас на Закарпатье объявлен наивысший уровень пожарной опасности из-за высокой температуры – 4-5 класс.

При этом в ОГА отметили, что высокая температура и отсутствие дождей положительно влияют на виноградники и плодовые сады.

Чтобы избежать перегрева на солнце, жителям региона советуют в солнечные часы с 10:00 до 16:00 оставаться в помещении.