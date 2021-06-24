Межбанк: собьет ли Нацбанк ажиотаж на покупку доллара

На межбанковском валютном рынке﻿ котировки безналичного доллара ускорили рост. Поводом стала выплата Госказначейством компенсации НДС экспортерам.

По информации портала «Курс Украины», часть из них, получив гривну, сразу же выставила заявку на покупку валюты. Остальные в ожидании выплат сняли заявки на продажу, и на рынке образовался дефицит валюты. Ситуацией тут же воспользовались спекулянты, разогнавшие котировки выше уровня 27,50 гривен. Национальный банк, который вчера не появлялся на рынке, сегодня был вынужден вмешаться и вышел с интервенцией на продажу по цене 27,55 гривен. Появление регулятора немного охладило ажиотаж.

Наличный доллар устремился вслед за безналичным. При этом разрыв между ними растет. К обеду ценник на продажу наличного «американца» в Киеве вырос до 27,40-27,45 гривен, что на 10 копеек меньше, чем стоимость безналичного доллара. В Харькове в обед доллар можно купить по 27,38 гривен, в Днепре – по 27,38-27,40 гривен. Операторы сигнализируют о росте числа желающих приобрести наличную валюту.

Евро на FOREX не прекращает попыток вырасти. Сегодня ему пока что удалось подняться лишь до отметки 1,1945 доллара (по сравнению с 1,1968 доллара вчера). Наличный евро растет вслед за долларом: утром его продавали по 32,61-32,63 гривен, в обед – уже по 32,72-32,75 гривен.

Российский рубль в первой половине дня укрепился с 72,70 до 72,15 рублей за доллар, затем подешевел до 72,30 рублей. Рост цен на нефть сделал рубль лидером роста среди валют стран с развивающимся рынком (emergency markets). В Киеве наличный рубль сегодня большинство обменных пунктов продает по 3,75 гривны за 10 рублей, более дешевые предложения или пропали, или там нет достаточных объемов российской валюты.