Межбанк: собьет ли Нацбанк ажиотаж на покупку доллара
На межбанковском валютном рынке котировки безналичного доллара ускорили рост. Поводом стала выплата Госказначейством компенсации НДС экспортерам.
По информации портала «Курс Украины», часть из них, получив гривну, сразу же выставила заявку на покупку валюты. Остальные в ожидании выплат сняли заявки на продажу, и на рынке образовался дефицит валюты. Ситуацией тут же воспользовались спекулянты, разогнавшие котировки выше уровня 27,50 гривен. Национальный банк, который вчера не появлялся на рынке, сегодня был вынужден вмешаться и вышел с интервенцией на продажу по цене 27,55 гривен. Появление регулятора немного охладило ажиотаж.
Наличный доллар устремился вслед за безналичным. При этом разрыв между ними растет. К обеду ценник на продажу наличного «американца» в Киеве вырос до 27,40-27,45 гривен, что на 10 копеек меньше, чем стоимость безналичного доллара. В Харькове в обед доллар можно купить по 27,38 гривен, в Днепре – по 27,38-27,40 гривен. Операторы сигнализируют о росте числа желающих приобрести наличную валюту.
Евро на FOREX не прекращает попыток вырасти. Сегодня ему пока что удалось подняться лишь до отметки 1,1945 доллара (по сравнению с 1,1968 доллара вчера). Наличный евро растет вслед за долларом: утром его продавали по 32,61-32,63 гривен, в обед – уже по 32,72-32,75 гривен.
Российский рубль в первой половине дня укрепился с 72,70 до 72,15 рублей за доллар, затем подешевел до 72,30 рублей. Рост цен на нефть сделал рубль лидером роста среди валют стран с развивающимся рынком (emergency markets). В Киеве наличный рубль сегодня большинство обменных пунктов продает по 3,75 гривны за 10 рублей, более дешевые предложения или пропали, или там нет достаточных объемов российской валюты.