Чем опасны недозрелые и перезрелые бананы

Специалист по снижению веса рассказал, чем опасны бананы. Причем навредить могут как перезрелые плоды, так и недозрелые, которые считаются очень полезными, сообщает Ukr.media.

Бананы - питательный продукт, который не вызывает аллергии. Именно поэтому его нередко дают даже маленьким детям. Однако бананы могут быть опасными.

В первую очередь осторожными следует быть людям, у кого есть заболевания кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы. Недозрелые плоды могут привести к вздутию кишечника. Все дело в большом количестве клетчатки.

Через клетчатку бананы нельзя сочетать, например, с яблоками, а также с овощами. Это только усилит вздутие.

Если указанных заболеваний нет, недозрелые бананы окажутся более полезными, чем их желтые собратья. В зеленых плодах есть резистентный крахмал, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Перезрелые бананы очень сладкие за счет большого содержания сахара. Специалист рекомендует отказаться от бананово-шоколадных и других подобных десертов тем людям, кто склонен к повышению уровня глюкозы в крови.