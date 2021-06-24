Horizon Capital покупает сеть магазинов "Аврора"

Кипрская Dealbeta Investments Limited, созданная фондом прямых инвестиций Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) под управлением Horizon Capital, намерена получить контроль над кипрской компанией Avroretail Investments Limited – владельцем сети социальных магазинов "Аврора, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания комиссии в четверг.

Отмечается, что Dealbeta Investments уже заключила акционерное соглашение с гражданами Украины и Avroretail Investments, которое содержит положения о согласованных действиях и ограничительных обязательствах сроком на пять лет.

Согласно госреестру, зарегистрированное в марте этого года Avroretail Investments в апреле стало владельцем ООО "Приор инвестемент" (с. Щербани Полтавской обл.) вместо совладельца сети "Аврора" полтавского бизнесмена Льва Жиденко и ООО "Выгодная покупка" (Полтава) вместо Жиденко (владевшего 33,74%), Тараса Панасенко (56,75%) и Леси Клименко (9,49%). На Avroretail также было переоформлено ООО "Промышленная 9" (Винница), на паритетных началах принадлежавшее Жиденко и Панасенко.

ООО "Выгодная покупка" (до мая этого года – "Лафеста") в минувшем году увеличило выручку в 2,4 раза – до 1 млрд 11,4 млн грн, а чистую прибыль – в 2,2 раза, до 55,9 млн грн.

Согласно информации на сайте сети "Аврора", ее магазины работают почти во всех регионах Украины в формате One Dollar Store.