Макрон считает, что ЕС нужно вести диалог с РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС необходим диалог с Россией, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте, сообщает Интерфакс.
"Нам нужен диалог, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте. При этом европейцы должны выступать с единых позиций", - сказал он журналистам в Брюсселе перед стартом саммита ЕС.
По мнению Макрона, европейским странам
"недостаточно просто реагировать (на действия России)".
Макрон в качестве примера диалога с Москвой привел недавний саммит США-РФ, на котором, по словам президента Франции,
"Джо Байден начал структурирующий диалог с Россией".
Макрон подчеркнул, что при контактах с Россией страны ЕС не должны приносить в жертву свои основополагающие принципы и ценности.