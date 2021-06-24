Макрон считает, что ЕС нужно вести диалог с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС необходим диалог с Россией, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте, сообщает Интерфакс.

"Нам нужен диалог, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте. При этом европейцы должны выступать с единых позиций", - сказал он журналистам в Брюсселе перед стартом саммита ЕС.

По мнению Макрона, европейским странам "недостаточно просто реагировать (на действия России)".

Макрон в качестве примера диалога с Москвой привел недавний саммит США-РФ, на котором, по словам президента Франции, "Джо Байден начал структурирующий диалог с Россией".

Макрон подчеркнул, что при контактах с Россией страны ЕС не должны приносить в жертву свои основополагающие принципы и ценности.