В Украину частично вернутся дожди: какие области зальет

В несколько областей вернется дождливая погода, но в основном в Украине будет по-летнему жарко и сухо.

В пятницу, 25 июня, в западных, центральных, северных и юго-восточных регионах в течение дня столбики термометров поднимутся до +32...+34°C, а ночью опустятся до 18-20 (до +22 в Запорожской и Днепропетровской областях). На востоке страны ожидается потепление до +35 в светлое время, а в темное воздух охладится до 20-22. В южных Николаевщине и Херсонщине прогнозируют 31-33 выше нуля днем и 20-22 ночью, а вот в Одесской области и Крыму стоит надеяться только на +27...+29 в светлое время и около 20-22 после захода солнца.

Дожди прольются во Львовской, Волынской, Одесской (сильные), Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской (слабые или средней интенсивности) областях, а также, возможно, в соседствующих с ними регионах. В других местах по Украине осадков быть не должно. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный, 3-8 м/с.

В связи с непогодой в областях к западу от Житомирской и Винницкой (не включая их) будет установлен Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности.

Во всех западных, кроме Ивано-Франковской и Черновицкой, северных и восточных, кроме Донецкой, областях обещают чрезвычайный уровень пожарной угрозы.

В Киеве﻿ облачно, с некоторой вероятностью возможен дождь. Днем температура повысится до +33...+35°C, ночью – понизится до 19-21. Скорость ветра – 1-3 м/с.