В Киеве вводят правила для самокатов

В Киеве представители власти и операторы услуг проката электросамокатов подписали меморандум, которым вводятся правила пользования этими транспортными средствами. Среди главных - снижение максимально допустимой скорости и введение запрещенных для катания зон, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня, 24 июня, Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. От города документ подписал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов. С другой стороны подписи поставили представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" и TM "Vzhooh", - сообщает пресс-служба КГГА.

Усов отметил, что Киев, как и все крупные города мира, " обречен на развитие средств микромобильности".

"Уже сейчас по улицам города ездит почти 4000 прокатных электросамокатов, и до конца года ожидается до 7000. При этом вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают наши правила" , - сказал Усов.

По его словам, среди главных ограничений, установленных Меморандумом, - уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

"Кроме этого, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, которые ведут свою деятельность в области национальной безопасности и обороны" , - добавил заместитель председателя КГГА.

Также, по его словам, будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди таких - Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

"Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где-нибудь" , - отметил Усов.

Он также добавил, что одним из важных пунктов Меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, нанесенный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тысяч гривен.

"Чтобы такие приключения было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче" , - пояснил Усов.

Самым сложным этапом переговоров, по словам заместителя председателя КГГА, стал пункт о согласии операторов предоставлять городу данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты имеют наибольший спрос, динамическую тепловую карту пользования по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.

"Этот Меморандум - лучшее соглашение, которое можно заключить сегодня. Он будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который определяет статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности. Киев идет впереди времени и впереди законодательства регулирует реалии жизни, которые уже существуют на наших улицах" , - добавил Усов.

Автор: Андрей Василюк