ОАСК приостановил действие пошлин против белорусского автопрома

Окружной административный суд Киева приостановил действие защитных пошлин, введенных решением Межведомственной комиссией по международной торговле против грузового автотранспорта из Беларуси, сообщает Европейская правда.

По данным редакции в ближайшие дни будут обнародованы аналогичные решения, принятые по жалобам других экспортеров белорусских автомобилей.

В ответ Беларусь в мае ввела режим спецрегулирования в отношении ряда статей украинского импорта. Под регулирование попали экспортеры керамической плитки, обоев, радиаторов, холодильников, бумаги, ДСП/ДВП, кондитерских изделий, соков и пива. По словам бизнеса, де-факто это означает запрет экспорта таких товаров в Беларусь.

Однако, если ситуация с украинским экспортом в Беларуси остается сложной, то белорусские производители смогли добиться временной отмены действия защитных пошлин.

ОАСК принял решение "приостановить действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле N 486/2021/4411-03" Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер в ответ "в части введения специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь, импортируемых Обществом с ограниченной ответственностью" с иностранными инвестициями "Торговый дом" МАЗ-Украина".