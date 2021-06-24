Microsoft переносит приложения для Android в Windows 11

Microsoft представил приложения для Android в Windows 11, сообщает The Verge.

Об этом уникальном дополнении к Windows 11 было объявлено на специальном мероприятии, посвященном Windows. Приложения Android изначально будут работать в Windows 11 и будут загружены из нового магазина Windows, включенного в операционную систему.

Microsoft заявляет, что использует магазин приложений Amazon для переноса приложений Android в Windows 11. Приложения будут доступны непосредственно из нового магазина Windows и будут работать на базе технологии Intel Bridge. Приложения Android в Windows 11 можно закрепить на панели задач или привязать к традиционным приложениям Windows.

Сегодня Microsoft продемонстрировала такие приложения, работающие на Windows 11, как TikTok, Ring, Yahoo, Uber и другие. Пока неясно, сколько существующих устройств будут поддерживать приложения Android с Windows 11.