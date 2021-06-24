Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке превысили отметку 27,50 гривен. Рост продолжился, несмотря на активное вмешательство Национального банка.

Сразу несколько причин способствовали ускоренному падению гривны. Во-первых, стало известно, что нерезиденты резко снизили объемы приобретения ОВГЗ на аукционах, проводимых министерством финансов. Как следствие, предложение валюты от них тоже упало. Во-вторых, Госказначейство второй день подряд выплачивает компенсацию НДС экспортерам. Поэтому часть из них сняла свои заявки на продажу валюты, а некоторые сразу конвертировали полученную гривну в иностранную валюту. Наконец, к ним присоединились импортеры, которым необходимо было оплатить свои контракты до конца месяца. Потеряв надежду на то, что доллар подешевеет, они сегодня начали активные покупки, чем вызвали еще больший перекос между спросом и предложением. Национальному банку, который вчера не появлялся на рынке, сегодня пришлось потрудиться. Регулятор продал порядка 50 млн долларов по цене 27,55 гривен, после чего выставил ордер на продажу по 27,56 гривен и простоял с ним до конца торгов. Лишь это смогло остановить рост и не дать доллару подняться выше отметки 27,60.

Закрыли торги четверга на 13 копеек на покупке и на 10,5 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,32/27,50 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись очень широко: спрэд на старте составил 18 копеек. Первые сделки прошли в 9:57: сначала кто-то из продавцов отдал 7,5 млн по цене 27,35 гривен, затем еще 6,5 млн – по цене 27,3525 гривен. Ожидания, что курс пойдет вниз, подтолкнули ценник на продажу вниз, и к 10:10 он опустился до 27,38 гривен. В течение часа сделки шли в диапазоне 27,375-27,415 гривен. В 11:30 число покупателей начало быстро расти, параллельно рос и ценник на продажу. В 12:10 он превысил уровень 27,50 гривен, и на рынке началась паника. Покупатели не успевали менять цены своих заявок вслед за продавцами; самые дешевые заявки откупались мгновенно. В 12:40 на рынке появился Национальный банк с продажей по 27,55 гривен. Предложенных им по этой цене 50 млн хватило буквально на полчаса. После ухода регулятора ценник на продажу начал идти к 27,60 гривнам, и стало понятно, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Поэтому НБУ вернулся и опять предложил валюту по цене на копейку выше предыдущей. Этого оказалось достаточно, чтобы затормозить рост. Но продавцов осталось немного, и откатить ниже не вышло.

Котировки закрытия – 27,53/27,555 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 2 раза по сравнению со средой и составил 239 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3749 гривен.

Официальный курс доллара на 25 июня установлен на отметке 27,4589 гривен за доллар, рост на 18,52 копеек.

Официальный курс евро на 25 июня установлен на отметке 32,7928 гривны за евро, рост на 19,25 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1926. Сегодня евро с 1,1918 поднялся до 1,1956 доллара после публикации слабых статданных из США, а затем опять опустился до отметки 1,1920 доллара.

Российский рубль в течение дня укрепился с 72,70 до 72,15 рублей за доллар. Рост мировых цен на нефть продолжает оказывать поддержку российской валюте. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 72,31-72,36 рубля. В Киеве наличный рубль сегодня продавали в основном по 3,73-3,75 гривен за 10 рублей. Более дешевые предложения были большой редкостью.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Рост спроса на безналичный доллар и противодействие росту котировок со стороны Национального банка означает, что и на завтрашних межбанковских валютных торгах нам предстоит увидеть повышенную волатильность. Близость конца месяца будет стимулировать покупателей валюты к более активным действиям, а от экспорта следует ожидать снижение предложения: кому-то уже выплатили компенсацию НДС, кто-то получит ее завтра. Остается лишь надеяться на то, что против дальнейшего роста сыграют спекулянты: увидев, что Национальный банк продает, они завтра сами могут выйти с продажами и переломить сформировавшийся тренд.

Наличный доллар в столице сегодня вырос в цене до 27,45-27,47 гривен. При этом операторы наличного рынка не могут похвастать сильным спросом на наличного «американца», хотя он, несомненно, выше, чем был неделю или две назад. Завтра с утра продажи могут стартовать на уровне 27,45-27,50 гривен, дальше все будет опять зависеть от поведения межбанка. Есть надежда, что НБУ все же затормозит рост, и тогда ценники на продажу опять пойдут вниз.

Вслед за наличным долларом вырос сегодня и наличный евро. В то время, как на FOREX он колеблется в нешироком диапазоне, в Украине его цена за гривну растет. К вечеру она достигла 32,75-32,80 гривен, по такой цене его будут отдавать и завтра утром. Завтра он также будет всецело зависеть от поведения наличного доллара и двигаться синхронно с ним.

Что касается российского рубля, похоже, рубль будет какое-то время укрепляться в противофазе с гривной, которая еще падает. Поэтому, с большой степенью вероятности, продажи по 3,72-3,73 гривны за 10 рублей окончательно пропадут, вместо них появятся предложения по 3,76-3,77 гривны, а средней ценой так и останется 3,75 гривны за 10 рублей.