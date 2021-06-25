Пенсии в смартфоне: как зайти в приложение Пенсионного фонда

Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) наряду с работой приложения госуслуг "Дія" запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться, сообщает Сегодня.

Приложение позволяет увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию.

Как зайти в личный кабинет

BankID и MobileID. Пройти идентификацию через украинские банки или крупнейших мобильных операторов можно в пункте "GovID" в меню входа.

ЭЦП. Этот пункт – для тех, у кого есть электронная цифровая подпись .

. Логин-пароль. Пункт меню входа "Войти по логину" – для тех, кто зарегистрирован на портале электронных услуг. Нужно использовать логин и пароль именно с него.

Что умеет приложение Пенсионного фонда

В приложении можно:

подать заявление на назначение или перерасчет пенсии;

получить и загрузить электронные документы из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

посмотреть анкетные данные, информация о заработной плате, страховые взносы, страховой стаж из Реестра застрахованных лиц;

ознакомиться с электронной версией пенсионного дела, если вы пенсионер;

отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд.

Приложение Пенсионного фонда

В ПФУ уверяют, что приложение скачали уже более 200 тыс. пользователей. Магазин приложений Google Play отмечает, что приложение установлено "более 100 тыс. раз".