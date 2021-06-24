Microsoft показала Windows 11

Компания Microsoft официально представила новую версию своей ОС - Windows 11. Система отличается новым дизайном, улучшением производительности и возможностью запускать приложения для Android, сообщает УНИАН.

Как сообщает 4PDA, презентация системы состоялась на специальном мероприятии What's next for Windows. Но сюрприза не вышло, ведь все утечки в СМИ оказались правдой, а предрелизный билд ОС и вовсе утек в сеть до презентации.

Рабочий стол сильно изменился. По умолчанию иконки приложений и меню «Пуск» на панели задач теперь располагаются по центру, «живые плитки» окончательно ушли в прошлое.

В меню «Пуск» отображаются иконки избранных приложений и «рекомендации», автоматически подбираемые специально для пользователя. В то же время в дизайн вернулись виджеты, на которых отображаются погода, календарь, свежие новости и прочее. Их пользователь сможет настроить самостоятельно.

Магазин приложений Microsoft Store был кардинально переработан. Так, в него интергировали Amazon AppStore и нативную поддержку Android-приложений.

Для запуска приложений с Android используется некая «технология моста», которая решает проблему совместимости. В Microsoft заверяют, что запуск приложений с другой архитектуры проходит «бесшовно и гладко».

Для разработчиков большой новостью стала возможность использовать собственные платёжные системы, то есть они могут не отдавать Microsoft 30-процентную комиссию.

В Windows 11 интегрирован геймерский сервис Xbox Game Pass, а в приложение Xbox встроен стриминговый сервис xCloud.

В Microsoft утверждают, что Windows 11 будет намного производительней. Сама система занимает на диске меньше места, а обновления станут на 40% легче. Теперь обновления можно будет устанавливать в фоновом режиме – без необходимости выключать ПК. Windows 11 получила технологию DirectStorage, которая уже используется в консолях Xbox нового поколения. Она позволяет существенно ускорить загрузку с NVMe накопителей.

Полноценный релиз Windows 11 запланирован на осень, владельцы Windows 10 смогут получить обновление бесплатно. В ближайшее время должна выйти официальная бета-версия.