Зеленский об отношении к Порошенко: Он мне не интересен

Президент Владимир Зеленский заверил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не интересен ему как политик﻿. Об этом глава государства сказал в интервью "1+1, сообщает Деловая столица.

"Он мне не интересен. Честно говоря, он мне был не интересен, даже когда он был президентом Украины. Сначала мы все поддерживали его, думали о больших изменениях в Украине, потом, когда мы поняли, что он, ну как и история с клубникой, и мне, кажется, здесь такая же ситуация, что он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он просто не готов это осознать" , — считает президент.

При этом он снова обвинил Порошенко в зарабатывании на войне и государственной измене.

"Все эти страшны записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это чистая государственная измена. И то, что он, сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал Зеленский.