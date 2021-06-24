На Чехию обрушился мощный торнадо: разрушения, как после бомбежки
На Южную Моравию в Чехии обрушился сильный шторм с градом и торнадо. Пострадали семь муниципалитетов, наибольший ущерб получили Грушки, Моравска-Нова Вес, Лужице и Микулчице, сообщает Idnes.cz.
Люди оказались затоплены в домах, по оценкам спасателей ранены от 100 до 150 человек, в том числе дети.
Пожарные объявили особый уровень тревоги. Помощь и подкрепление со всей страны направляются в этот район.
По словам мэра Отахалова, Микулчице в районе Годонин выглядит так, как после войны. Автобус перевернулся в селе, люди укрываются в спортзале.
По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина села Грушки в Бржецлавском районе сравнялась с землей, и через село прошел смерч.
Ветер превратился в водоворот, разрывая крыши домов, ломая деревья и снося дома. Южноморавским пожарным не удалось выехать на все мероприятия. За час их было более 300.
«Мы вмешиваемся в первую очередь там, где находится под угрозой здоровье людей», - сказал пресс-секретарь южно-моравских пожарных Ярослав Микошка.
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"Это ад. Держись!" - сказал он.
По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина села Грушки в районе Бржецлав пострадала от торнадо.
«Половина села стерта с лица земли, остались только стены по периметру без крыш, без окон. У церкви нет крыши, у нее нет башни, по домам позабрасывало машины, людям негде было спрятаться. Села от церкви вниз практически не существует. В школе нет ни фасада, ни крыши», - описал заместитель мэра Грушки.