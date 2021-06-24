На Чехию обрушился мощный торнадо: разрушения, как после бомбежки

На Южную Моравию в Чехии обрушился сильный шторм с градом и торнадо. Пострадали семь муниципалитетов, наибольший ущерб получили Грушки, Моравска-Нова Вес, Лужице и Микулчице, сообщает Idnes.cz.

Люди оказались затоплены в домах, по оценкам спасателей ранены от 100 до 150 человек, в том числе дети.

Пожарные объявили особый уровень тревоги. Помощь и подкрепление со всей страны направляются в этот район.

По словам мэра Отахалова, Микулчице в районе Годонин выглядит так, как после войны. Автобус перевернулся в селе, люди укрываются в спортзале.

По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина села Грушки в Бржецлавском районе сравнялась с землей, и через село прошел смерч.

Ветер превратился в водоворот, разрывая крыши домов, ломая деревья и снося дома. Южноморавским пожарным не удалось выехать на все мероприятия. За час их было более 300.

«Мы вмешиваемся в первую очередь там, где находится под угрозой здоровье людей», - сказал пресс-секретарь южно-моравских пожарных Ярослав Микошка.



Губернатор Южной Моравии Ян Гролич заявил, что созвал кризисный штабэ

"Это ад. Держись!" - сказал он.

По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина села Грушки в районе Бржецлав пострадала от торнадо.