В самолете с украинцами произошла разгерметизация

Самолет авиакомпании SkyUp Киев-Батуми в четверг, 24 июня, вернулся в аэропорт Борисполь вскоре после взлета из-за разгерметизации. Видео, снятое в салоне борта, опубликовали пользователи Сети, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что начало полета проходило в обычном режиме. Однако минут через 20, после отрыва самолета от взлетной полосы, на борту послышался запах гари, а затем выпали кислородные маски. Пассажиры ими воспользовались.

Как заявили в авиакомпании, причины ЧП выясняют специалисты.