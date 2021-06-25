Лидеры ЕС разрабатывают новые антироссийские санкции

Лидеры стран Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты для введения новых санкций против России. Об этом говорится в итоговом по результатам саммита ЕС заявлении, обнародованном в ночь на пятницу, 25 июня, сообщает Корреспондент.

Согласно документу, сообщество намерено таким образом подготовиться на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

"Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические" , - указано в коммюнике.

В то же время Европейский совет поручил Боррелю разработать возможности для диалога между Брюсселем и Москвой по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией.

Как указано, именно перечисленные вопросы представляют интерес для Евросоюза.