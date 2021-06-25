Лидеры ЕС разрабатывают новые антироссийские санкции

Лидеры ЕС разрабатывают новые антироссийские санкции

Лидеры стран Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты для введения новых санкций против России. Об этом говорится в итоговом по результатам саммита ЕС заявлении, обнародованном в ночь на пятницу, 25 июня, сообщает Корреспондент.

Согласно документу, сообщество намерено таким образом подготовиться на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

"Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические", - указано в коммюнике.

В то же время Европейский совет поручил Боррелю разработать возможности для диалога между Брюсселем и Москвой по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией.

Как указано, именно перечисленные вопросы представляют интерес для Евросоюза.

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