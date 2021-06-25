Переводчица Пентагона "сливала" секретные данные для Хезболлы
23 июня в США состоялся судебный процесс над одной из переводчиц Пентагона. Мэриам Томпсон обвинили в том, что она через "любимого мужчину" передавала секретную информацию о нацобороне страны ливанской Хезболле. Ее приговорили к 23 годам лишения свободы, ссылаясь на сайт министерства юстиции США, сообщает Лига.net.
На суде 62-летняя Томпсон признала, что передавала тайные сведения государственного значения гражданину Ливана, с которым у нее были
"романтические отношения" и которого связывают с террористической организацией Хезболла.
Переводчица была уроженкой Ливана, однако выросла и получила образование в США. Согласно документам, она работала по контракту с американским Минобороны на одном из военных объектов, имея высокий уровень доступа к различной секретной информации.
В 2017 году Томпсон начала в видеочате общаться с
"неизвестным сообщником, к которому со временем у нее возник романтический интерес". Позже она узнала, что у ее нового знакомого один из членов семьи работал в Министерстве внутренних дел Ливана, а сам он получил в подарок кольцо от генсека Хезболлы.
В декабре 2019 года переводчицу перевели на спецобъект командования спецопераций в Ираке, а США нанесли ряд ударов по объектам Хезболлы. В январе 2020 года от авиаударов американского беспилотника погибли лидеры боевиков Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий Томпсон получила от своего
"сообщника" задание собрать информацию о людях, задействованных в операции против Сулеймани. В результате она передала ему десятки файлов с именами, фото и другими личными данными тех, кто занимался этой спецоперацией.
В ответ
"ее любимый мужчина" заявил, что его
"знакомые" были очень довольны полученной информацией, а когда она приедет в Ливан, с ней желает встретиться военный командир ливанской Хезболлы.
По версии Министерства юстиции США, Томпсон не могла не понимать, что передает очень
"чувствительную информацию", включая тактику и методы проведения спецопераций, и что делает это во вред государству.