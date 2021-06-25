Землю будут продавать в онлайне: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о земельных торгах. Он предусматривает, что после запуска рынка земли покупать участки можно будет только на аукционах. Электронная торговая система при этом должна работать онлайн в режиме реального времени. То же касается аренды земли, эмфитевзиса и другой передачи прав пользования, сообщает Сегодня.

О подписании закона свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

По итогам электронных аукционов с победителем торгов, который предложил наивысшую цену, будет заключаться договор купли-продажи, аренды, права на застройку (суперфиция) или долгосрочной аренды (эмфитевзиса) земельного участка.

"Сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме – с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками и т.д. ... Электронные аукционы уже доказали свою эффективность в ходе продажи объектов малой приватизации" ,- говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Размер гарантийного взноса по лоту составит не менее 30% стартовой цены, уточняется в документе.

Напомним, рынок земли в Украине заработает с 1 июля. С этого дня в стране перестанет действовать многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался он в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.