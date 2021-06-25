Во время поездки потеряли загранпаспорт: как действовать

Как действовать, если во время нахождения за границей вы потеряли / у вас украли загранпаспорт, сообщает ЮрЛига.

1. Напишите заявление в полицию

В первую очередь необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции для составления заявления о потере или краже паспорта. В тексте заявления целесообразно перечислить все визы и отметки, которые были проставлены в паспорте в стране вашего пребывания (если это возможно). По результатам приема такого заявления вам должна быть выдана копия протокола или справка о временном отсутствии загранпаспорта.

2. Обратитесь в посольство

Со справкой полученной в полиции нужно обратиться в местное посольство Украины, где по общему правилу заполняется заявление-анкета для получения временного удостоверения личности на возвращение в Украину.

На основании представленных документов и сведений, после установления вашей личности и гражданства, сотрудниками консульства будет оформлено временное удостоверение личности на возвращение в Украину.

Обратите внимание: временное свидетельство лица, выданное в посольстве, дает право только на возвращение в Украину. Купить по этому акту авиабилеты и пересечь границы других стран невозможно.

3. Обратитесь в Миграционную службу

По возвращении домой обратитесь в Миграционную службу, чтобы сообщить об утере документа и оформить себе новый. Для этого нужны внутренний паспорт гражданина Украины и квитанция об уплате услуги. Срочный документ оформляется 7 рабочих дней, а несрочный - 20.

Также в миграционной службе советуют подготовиться к «форс-мажорам» заранее:

сохраните для себя полезные контакты украинского посольства или консульства Украины в той стране, которую собираетесь посетить (все контакты доступны на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины);

не лишним будет сделать ксерокопии своих основных документов и сохранять их отдельно от оригиналов; паспорта, заграничный и внутренний, храните отдельно друг от друга;