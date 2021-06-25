Во Флориде из-за обрушения многоэтажки ввели режим ЧС

Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу Белого дома, сообщает Сегодня.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате обрушения здания в городе Серфсайд", – говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Напомним, 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.