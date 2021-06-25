Продали земельный участок: когда прекращать платить налог

В соответствии с п. 286.1 ст. 286 Налогового кодекса (дальше - НКУ) основанием для начисления земельного налога являются данные Государственного земельного кадастра, сообщает ЮрЛига.

Согласно п. 287.1 ст. 287 НКУ собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю платится за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

Официальным признанием и подтверждением государством факта приобретения или прекращения соответствующего права является государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в соответствии с Законом "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" (ст. 126 Земельного кодекса).

В случае перехода права собственности на земельный участок от одного собственника - юридического или физического лица к другому в течение календарного года налог платится предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось его право собственности на указанный земельный участок, а новым собственником - начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности (абз. второй п. 286.5 ст. 286 НКУ).

Поскольку п. 286.5 ст. 286 НКУ устанавливает ежемесячную обязанность исполнения налоговых обязательств по плате за землю за пребывание участка в собственности и содержит уточнение, в соответствии с которым налоговые обязательства по плате за землю исполняются "новым собственником - начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности", то при установлении даты прекращения налоговых обязательств по плате за землю юридическое лицо должно руководствоваться нормами п. 287.1 ст. 287 НКУ в части внесения платы за землю за фактический период пребывания у него земельного участка в собственности в текущем году.

Таким образом, в случае отчуждения юридическим лицом в течение года земельного участка, находившегося в его собственности, земельный налог платится за фактический период пребывания земельного участка в собственности такого лица - до даты регистрации прекращения юридическим лицом вещного права на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в соответствии с Законом "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".