Прямые переговоры с Путиным: Кулеба вызвал послов Германии и Франции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал послов Германии и Франции для разъяснения намерения Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. ﻿Об этом Кулеба сказал в своем видеообращении по итогам визита в Брюссель, размещенном в Facebook, сообщает УНИАН.

Глава МИД приветствовал то, что лидеры ЕС не поддержали предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении саммитов между Россией и Евросоюзом.

"Это очень хорошо, это победа. Более того, в принятом тексте документа написано, что Россия должна полностью взять ответственность за полное выполнение Минских договоренностей. Поэтому это, скажу честно, неприятное и неожиданное нападение мы отбили. Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас и как дальше будут вести себя Берлин и Париж", – заявил Кулеба.

"Если бы эта инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на Россию в связи с российской агрессией была бы ослаблена, а не наоборот – усилена. Это был бы страшный прецедент", – отметил глава МИД.

Министр добавил, что "страшно не любит" с близкими друзьями и партнерами дискутировать на неприятные темы.

"Но я убежден: когда близкие тебе страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать", – сообщил Кулеба.

В связи с этим сегодня в МИД ожидают на разговор послов Германии Анку Фельдгузен и Франции Этьена де Понсена.