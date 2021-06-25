Врач рассказала, как правильно загорать без вреда для здоровья

Врач рассказала, как правильно загорать без вреда для здоровья

Воздействие солнечных лучей может вызвать развитие болезней. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева, сообщает Российская газета.

По ее словам, на человека действует не только ультрафиолет, но и инфракрасные лучи, и влажность воздуха. При высокой влажности обостряются кожные заболевания, появляется вероятность получения теплового удара, кроме того, высокую влажность при жаре тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами.

Она также отметила, что ультрафиолет опасен для людей со светлой кожей, а самый большой вред для здоровья, который может нанести солнце - это меланома, онкология. Солнце также ускоряет старение, разрушает коллаген, вызывает пигментацию, ожоги.

С другой стороны, ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D, он синтезируется после загара, при этом важно не загорать до ожогов. На солнце надо соблюдать питьевой режим и не ограничивать потребление соли, чтобы не терять микроэлементы, отметила врач.

Новости

analytics