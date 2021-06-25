Врач рассказала, как правильно загорать без вреда для здоровья

Воздействие солнечных лучей может вызвать развитие болезней. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева, сообщает Российская газета.

По ее словам, на человека действует не только ультрафиолет, но и инфракрасные лучи, и влажность воздуха. При высокой влажности обостряются кожные заболевания, появляется вероятность получения теплового удара, кроме того, высокую влажность при жаре тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами.

Она также отметила, что ультрафиолет опасен для людей со светлой кожей, а самый большой вред для здоровья, который может нанести солнце - это меланома, онкология. Солнце также ускоряет старение, разрушает коллаген, вызывает пигментацию, ожоги.

С другой стороны, ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D, он синтезируется после загара, при этом важно не загорать до ожогов. На солнце надо соблюдать питьевой режим и не ограничивать потребление соли, чтобы не терять микроэлементы, отметила врач.