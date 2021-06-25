Рада рассмотрит законопроект Зеленского об олигархах в четверг

Верховная рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей пленарной неделе. Рассмотрение должно состояться в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании, заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет Юлия Струк, РБК-Украина.

"В четверг будет рассматриваться долгожданный законопроект об олигархах... Вероятно, эти внеочередные заседания (во вторник и четверг – прим. ред.) будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно, президент формирует повестку дня", – подчеркнула парламентарий.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект Зеленского об олигархах в среду, 30 июня.

Ранее парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.