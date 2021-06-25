Австрийцы возмутились выходом Украины в плей-офф Евро-2020

Австрийские болельщики возмутились тем, что сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места, но получила менее сильного соперника в 1/8 финала. Подопечные Андрея Шевченко встретятся со Швецией, а обидчики нашей национальной команды на групповом этапе – с Италией, сообщает Обозреватель.

Как пишет﻿ издание FootBoom, фанаты не скрывали своего недовольства, оставив множество недовольных комментариев в социальных сетях. Попадание Украины в плей-офф вызвало у них отвращение.

Huber: Уже давно не секрет, что УЕФА очень любит страны из восточной Европы: Азербайджан, Россия, Венгрия, Польша, Украина, Румыния, Казахстан… И все знают, почему УЕФА так лояльно относится к подобным странам и их косякам. Ведь Австрия не будет давать взятки и покупать благосклонность футбольных чиновников. Сколько Украина дала денег УЕФА, чтобы там закрыли глаза на их грязные делишки?

Anulu: Какое-то отвращение от футбола испытываешь, когда такое происходит. 99%, что Украина специально нам проиграла, чтобы не попасть на Италию. Не верю в отмазки Шевченко, что у них не было сил. Вот увидите, на Швецию выйдут и будут носиться по полю 90 минут!

Stefan: Где же справедливость? Австрия боролась за победу и получила более сильного соперника, чем Украина, которая откровенно сливала матч с нами. В УЕФА считают, что это нормально, что это справедливо? Почему там молчат и не хотят наказывать Украину? Ведь все все понимают, даже если нет прямых доказательств.

Groll: Хотелось, чтобы Украина не попала в плей-офф. Уверен, вся Австрия болела за Словакию и Польшу, но украинцам просто невероятно повезло! Теперь они играют со Швецией, самой слабой командой, попавшей в плей-офф.

Poiss: Невероятно, правда? Австрия набирает 6 очков, выигрывает два матча в группе и занимает второе место, но шансов в 1/8 практически не будет. Украина чудом выиграла у Северной Македонии, потом, возможно, специально проиграла Австрии, а её соперником становится Швеция. Как это возможно?! Я в шоке. Неправильно это всё, не должно такого быть…

Украина заняла третье место в группе C. Источник: УАФ

Украина вошла в четверку лучших третьих команд. Источник: УАФ

Напомним, что сборная Украины попала в 1/8 финала Евро-2020 благодаря тому, что Швеция вырвала победу у Польши, а Испания разгромила Словакию в последнем туре группы E. Подопечные Шевченко оказались под угрозой вылета с чемпионата Европы после того, как уступили Австрии в третьем матче на турнире.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".