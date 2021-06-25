Mitsubishi отказалась от своей легендарной модели

Пока Lancer Evolution в линейку возвращать не планируют, сообщает Автоцентр.

В начале мая Mitsubishi объявила о возрождении суббренда Ralliart в Японии, который специализировался на разработке тюнинг-аксессуаров, выпуске спортивных моделей и организации соревнований. Тогда появилась слабая надежда на то, что нам посчастливится снова увидеть легендарную модель производителя – Lancer Evolution. Но теперь стало понятно, что чуда ждать не стоит.

Как заявил президент компании Такао Като на собрании акционеров несколько дней назад, в ближайшие планы Мицубиси это не входит. Като сказал свое твердое «нет», несмотря на многочисленные просьбы акционеров. Удивительно то, что эта просьба в первую очередь обусловливалась имиджем компании, а не прибыльностью.

Японская марка решила сосредоточиться на электрификации. Поэтому менять приоритеты и направлять усилия на возвращение Mitsubishi Lancer Evolution не будут.

Такао Като отметил, что разработка новых электромобилей требует больших затрат, а компания еще недостаточно сильна. Предыдущий финансовый год японский производитель закрыл с большим дефицитом. Поэтому сейчас в приоритете возрождение компании и выпуск моделей, востребованных на рынке.