В Украине на парковке заметили два мощных суперкара

В Украине заметили на одной парковке Liberty Walk McLaren 650S Spider и Bentley Continental GT First Edition, сообщает Обозреватель.

Особенность первого в том, что это очень редкая версия 650S Spider. В Украине она, наверное, единственная. Фото британских автомобилей выложил на своей странице в Instagram пользователь dima_verek﻿.

Модификация Liberty Walk имеет карбоновый обвес и капот. Также она оснащена пневмоподвеской Roberuta, даунпайпом Downpipes Boden и титановым выхлопом Armytrix.

Кроме того, этот McLaren имеет чип для безкатализаторного выхлопа, кованые трехсоставные диски HRE и резину Michelin Pilot Sport Cup.

Bentley Continental GT First Edition тоже довольно редкая модель. По сравнению с обычной версией она имеет несколько обновлений. Машина получила уникальную отделку салона. В частности, использованы цвета, которые доступны только для этого автомобиля.

Суперкар также оснащен новыми накладками на педалях, опознавательными табличками на дверных порогах и уникальными 22-дюймовыми колесами. Внутри установлена 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система.