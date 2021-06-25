Межбанк: рост доллара сменился падением

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ произошла очередная смена тренда: падение гривны сменилось ее укреплением.

С самого утра котировки устремились вниз под давлением продаж экспортеров, к которым присоединились нерезиденты. Но самое интересное произошло, когда котировки опустились ниже уровня 27,40 гривен: на рынок неожиданно вышел Национальный банк с покупкой по цене 27,34 гривен. Он выкупил 100 млн долларов – и ушел, чтобы через несколько минут появиться снова, снизив курс покупки на 1 копейку, до 27,33 гривен.

Как сообщили порталу «Курс Украины», причиной неожиданного обвала доллара стал выход «Укрэксимбанка», выставившего на продажу крупную сумму валюты от одного из своих клиентов – госкомпаний. Объем предложения был настолько большим, что не выйди Нацбанк – и уже сегодня курс упал бы до 27 гривен.

Наличный доллар устремился вслед за безналичным. За полдня его цена опустилась на 10 копеек: утром наличного «американца» в оптовых обменниках предлагали по 27,44-27,45 гривен, а в обед – уже по 27,34-27,35 гривен. Снижение цены не привело к росту спроса; выросло лишь число желающих сдать доллар, пока его цена не упала.

Евро на FOREX сегодня зажат в узком диапазоне 1,1927-1,1951 доллара. Все попытки пробиться выше наталкиваются на волну продаж. Наличный евро дешевеет вслед за долларом: утром его продавали по 32,80 гривен, в обед – уже по 32,68-32,70 гривны.

Российский рубль в первой половине дня продолжил укрепление и дошел до 72,10 рублей за доллар. Рубль продолжил рост, даже несмотря на то, что нефть сегодня подешевела почти на 2 доллара за баррель по сравнению с вчерашними максимумами. Подорожал и наличный рубль: дешевле 3,75 гривен за 10 рублей сегодня найти его крайне проблематично; большинство обменок подняли ценник до 3,77 гривен за 10 рублей, появились предложения даже по 3,80 гривны.