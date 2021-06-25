Аукцион по продаже Одесской колонии не состоялся

Аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей, сообщает Лига.net.

"Почему колония не продалась? Краткий ответ: потому что никто не пришел на аукцион. И Prozorro.Продажи автоматически перенесло аукцион по сниженной цене – такой механизм заложен системой. На днях проведем все процедуры и выставим лот по той же стоимости – 223,2 млн грн", – прокомментировал результат торгов директор Одесского территориального отделения Фонда госимущества Александр Славский на своей Facebook странице.

Он добавил, что удивлен отсутствием участников, т.к. "вместе с коллегами из центрального аппарата Фонда проинформировали IТ-компании, крупнейших отельеров, предпринимателей на туристическом рынке и из сферы креативных индустрий, мы также пригласили принять участие в аукционе одесских и украинских девелоперов".

Большинство комментирующих пост Славского отмечали, что причиной отсутствия участников является слишком высокая цена лота. Тем более, что ранее о возможной скидке рассказывал министр юстиции Денис Малюська.

По словам Славского, снижение цены лота не произойдет.

"Сейчас это запрещено, там что-то с нормами о большой приватизации связано. Пока снижение цены не делаем, хоть я и не против снижения", – написал он.

Объектом приватизации является не вся колония, а только ее часть: 72 объекта и внутренняя сеть связи. Здания и сооружения находятся в полуразрушенном состоянии и уже не могут быть использованы по назначению. На земельном участке площадью почти шесть гектаров также размещаются другие здания, которые не входят в состав объекта приватизации. Одесская ОГА дала согласие на разделение земельного участка.