Похолодает и вернутся ливни: прогноз погоды на выходные

На выходных в Украину вернутся сильные дожди: в субботу погода только начнет портиться, подмочив преимущественно западные и южные регионы, тогда как в воскресенье осадки разгуляются во всей красе, принесут грозы и шквальный ветер.

Прогноз на 26 июня

В субботу в западных областях ожидается приятное похолодание в среднем до 25-27 градусов в течение дня, ночью же стоит рассчитывать на 18-20 выше нуля. На юге страны в светлое время воздух прогреется до +31...+33 по Цельсию, а в темное – остынет примерно на 10 градусов. Во всех других регионах прогнозируют от 32 до 35 с отметкой “плюс” днем и 19-22 после захода солнца.

Во всех западных, северных южных, а также Винницкой и Запорожской областях будет мокро. Эпицентры осадков – Львовская, Винницкая, Херсонская области и Крым: там к ливням могут добавиться громы и молнии, град и сильный ветер. В остальных регионах спокойнее, хотя грозы также не исключаются. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный, 3-8 м/с.

Из-за непогоды в Западной, Южной, Северной Украине и в Запорожской области будет установлен Ⅰ (желтый) уровень опасности.

Во всех западных, кроме Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой, северных и восточных областях, а также на Полтавщине предупреждают о чрезвычайной пожарной угрозе.

В Киеве дождь, возможно, с грозой. Воздух должен прогреться до +33...+35°C на протяжении дня, а к ночи – охладится до 20-22. Скорость ветра – 4-6 м/с.

Карта осадков, ожидаемых в 14:00 в субботу, 26 июня. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 27 июня

В воскресенье жители западных регионов могут рассчитывать на 24-27 градусов выше нуля в течения дня и 13-16 ночью. На востоке столбики термометров доползут до отметок +28...+30 в светлое время и 18-20 в темное. Остальные же области ждет около 26-28 по Цельсию днем и 18-20 (до +22 в Одесской) после захода солнца.

Дожди в одночасье прольются на всей территории страны. Самых сильных стоит ждать в Одесской и Полтавской областях, а также в Крыму поблизости Джанкоя. Ливни с грозой и градом будут в целом характерны для южных, центральных и северных регионов; на западе и востоке осадки должны быть незначительными. Ветер северо-западный, ночью – 3-5 м/с, днем – 5-10 м/с.

В указанных ранее южных, центральных и северных областях будет установлен Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности.

В Киеве сильный дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов, ночью – охладится до 18-20. Скорость ветра – 4-6 м/с.