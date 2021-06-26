Huawei и Porsche выпустят 7-местный внедорожник

Сразу несколько китайских источников, хорошо знакомых с данным вопросом, подтвердили, что компании Huawei и Porsche вместе занимаются подготовкой к выпуску 7-местного внедорожника или, возможно, кроссовера, сообщает 24 Канал.

Автомобиль будет производиться на мощностях Porsche, при этом он будет использовать полный набор решений китайского технологического гиганта Huawei, который уже поставляет аппаратные и программные продукты для коммерческих автомобилей на рынке.

Ожидается, что будет, как минимум, две версии автомобиля. Базовый вариант будет предлагаться по цене от 46 тыс. долларов, а старшая версия будет стоить более 77 тыс. долларов. Пока это все подробности об автомобилях.

Стоит отметить, что Huawei и Porsche несколько раз сотрудничали над выпуском специальных версий смартфонов линейки Huawei Mate.