В МИД Украины вызвали послов Германии и Франции

Послы Германии и Франции посетили Министерство иностранных дел Украины для объяснения инициативы канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона по проведению саммита Евросоюза и России, сообщает Деловая столица.

"Украинская сторона отметила, что такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не призывает Москву к выполнению минских договоренностей" , — рассказали в МИД.

Иностранные дипломаты в ответ подтвердили, что Германия и Франция "неизменным друзьями Украины", а также продолжают прилагать усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.