Что ожидается на валютном рынке на выходных

Резким падением доллара завершились торги на межбанковском﻿ валютном рынке в пятницу. Причем это произошло, даже несмотря на массированную интервенцию по покупке валюты, проведенную Национальным банком.

Вчерашние действия регулятора, направленные на сдерживание роста безналичного доллара, послужили сигналом к началу продаж валюты, начавшихся с самого утра. Экспортеры, нуждающиеся в гривне для текущей деятельности, и нерезиденты, запланировавшие покупку ОВГЗ, с самого утра обеспечили превышение предложения над спросом, и котировки ушли вниз. Однако не они сегодня сделали погоду на рынке. В районе 11 утра «Укрэксимбанк» выставил на продажу крупную сумму валюты; как стало известно позднее, он продавал валюту от размещения евробондов компанией «Укравтодор». Выкупить такой объем не было под силу никому, поэтому котировки быстро полетели вниз. На отметке 27,34 гривен на помощь пришел Национальный банк. Он выкупил 100 млн долларов, после чего понизил курс выкупа на 1 копейку и приобрел еще 28 млн долларов. Тем не менее, день завершился сильным падением.

Закрыли торги пятницы на 19 копеек на покупке и на 20 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,46/27,60 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись очень широко: спрэд на старте составил 14 копеек. Первые сделки на общую сумму 4 млн долларов прошли в 9:36: кто-то из продавцов воспользовался чьей-то заявкой на покупку. Быстро стало понятно, что силы неравны: продавцов было больше, и суммы они выставляли более крупные. В 9:45 торговля опустилась ниже 27,50 гривен; спустя 2 часа пал и уровень 27,40 гривен. После 12 часов дня на рынке появился Национальный банк. Его выход был как никогда вовремя: «Укрэксимбанк», продававший крупную сумму валюты, успел «затоварить» всех имевшихся на то время покупателей. Национальный банк выставил ордер на покупку на 100 млн долларов и продержался с ним до конца обеденного перерыва. После того, как продавцы «залили» весь ордер (т.е. продали Нацбанку требуемую сумму), он ушел, и котировки сразу провалились ниже. Такое развитие событий явно не устраивало крупных продавцов; они обратились за помощью к Нацбанку, и тот снова вышел с покупкой, на этот раз по цене 27,33 гривен. Регулятор простоял с ордером вплоть до конца торгов, не позволив доллару упасть еще сильнее.

Котировки закрытия – 27,34/27,355 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 106 млн по сравнению с четвергом и составил 345 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4377 гривен.

Официальный курс доллара на 29 июня установлен на отметке 27,3964 гривен за доллар, снижение на 6,25 копеек.

Официальный курс евро на 29 июня установлен на отметке 32,7401 гривны за евро, снижение на 5,27 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1939. Сегодня евро с 1,1927 поднялся до 1,1973 доллара после публикации данных о потребительских доходах и расходах в США, а затем опять опустился до отметки 1,1936 доллара.

Российский рубль в течение дня укрепился с 72,45 до 72,05 рублей за доллар. Рубль растет всю неделю, т.к. компании-экспортеры продают много валюты в рамках налогового периода. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 72,17-72,20 рубля. В Киеве наличный рубль сегодня подорожал с 3,73-3,75 до 3,75-3,77 гривен за 10 рублей. Более дешевые предложения были большой редкостью.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

Резкий разворот на 180 градусов, произошедший благодаря выбросу на межбанковский валютный рынок крупной суммы валюты, вызвал недоумение у многих участников валютного рынка, которые привыкли к летней размеренности и спокойствию. И уж точно летом доллар не рос и не падал раньше по 10-12 копеек за день. Те, кто еще вчера покупал доллары и евро, сегодня чувствуют себя обманутыми и задают вопрос: «Что произошло?».

Очередные «длинные» выходные (вторые подряд в июне) , а также близость конца месяца предполагают рост потребности в национальной валюте. А падение доллара лишь подтолкнет тех, кто откладывал валютообмен, к более активным действиям.

В Киеве к вечеру ценник на продажу наличного «американца» опустился до 27,32 гривен, а сдать крупную сумму валюты можно было максимум по 27,28-27,30 гривен. В мелких обменках цены еще хуже. Оставшиеся на выходных без банков, обменники финансовых компаний теперь явно будут «выкручивать руки» сдающим валюту, ставя низкие ценники на покупку, в расчете, что доллар продолжит падение и на следующей неделе.

Аналогичная судьба ждет и тех, кто будет сдавать евро: за день ценник на покупку опустился на 10 копеек, при том, что продажа пострадала гораздо слабее. На выходных евро будут продавать по 32,65-32,70 гривны, а покупать – на 10-15 копеек дешевле.

И если понадобится сдать крупную сумму валюты, надо быть готовым услышать позабытое «Гривны нет».

Немного лучше будет ситуация у российского рубля. Его укрепление в мире наконец-то сказалось на изменении ценника: рост на 2 копейки после почти двухнедельного стояния на месте – какая-никакая, а реакция. На выходных его так же будут продавать по 3,75-3,77 гривны за 10 рублей, но не исключено, что небольшие суммы можно будет найти и дешевле: из-за падения спроса на российскую валюту держатели обменок порой охотно с ним расстаются по более низкой цене, лишь бы не «перегружать кассу неликвидом».