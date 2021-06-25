Злоумышленник с ножом напал на прохожих в Германии: есть погибшие

Несколько человек были убиты в результате нападения с ножом в центре города Вюрцбург в пятницу, сообщает Focus.

Полиция сообщает, что преступник задержан, ситуация «под контролем».

По сообщению газеты "Билд", три человека погибли и шесть получили ранения. Нападавший получил ранение в ногу. Пока что полиция сообщила о "нескольких" погибших.

В соцсетях очевидці рассказывают, что прохожие пытались одолеть мужчину. Нападавший, по всей видимости, был вооружен ножом или колющим оружием.