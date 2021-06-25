В Египте частично обрушился жилой дом, под завалами люди

В пятницу, 25 июня, в египетском городе Александрия произошло частичное обрушение жилого дома. Под завалами находятся люди, сообщает РБК-Украина.

По информации силовых структур, полностью обвалился один из пролетов здания. Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски еще нескольких семей продолжаются.

Издание отмечает, что из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.