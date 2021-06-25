Девяти компаниям аннулированы лицензии на разработку недр

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочном аннулировании лицензий девяти компаниям-недропользователям, сообщает Интерфакс-Украина.

Вид ограничительной меры – аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недропользование, закреплено обнародованным на сайте главы государства указом №266/2021 от 24 июня.

Согласно указу, были аннулированы четыре углеводородных спецразрешения для трех компаний. ООО "Нефтогазовая компания "Буковина" лишилась сразу двух разрешений: №2641 та №2642 по опытно-промышленной разработке добычи нефти и газа на площадях Стайковская и Путильская в Черновицкой области (оба были выданы на срок – с 2004 по 2024 год). Основателями компании являются жители Киева Владислав и Георгий Бабичи.

ООО "Трубопласт" лишилось спецразрешения №4695 на изучение и опытно-промышленную разработку добычи нефти и газа на площади Домбровская во Львовской области (срок действия 2015-2035 годы). Собственниками компании числятся Сергей Уманский и Инна Кулямзина из Киева, а ее учредителями названы компания из США CASTLEWOOD HOLDINGS LLC и кипрская STOLITZA DEVELOPMENT LIVITED.

Санкции коснулись и ООО "Тисагаз", лишившегося спецразрешения №6163 на добычу газа на месторождении Становское в Закарпатской области (срок действия 2016-2036 годы). Конечным бенефициаром компании является житель США Михаил Афендиков, ранее упоминавшийся как основатель крупнейшего ее акционера Cub Energy Inc., американской компании с активами в Украине.

К аннулированным спецразрешениям на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд попали спецразрешение №3590 руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящее в титановый бизнес Group DF, и спецразрешение №4335 на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Носачевское в Черкасской области, выданное ООО "ТиоФаб" на срок с 2007 по 2027 годы. Согласно данным Youcontrol, основателями ООО являются зарегистированное в Черкасской области ООО "Вулкан Индастриал Проджектс", кипрская компания Сильвербонд Кэпител и житель Киева Алексей Фалькович.

ООО "Рутил-ильменитовая компания" лишилась спецразрешения №5471 на разработку месторождения Тарасовское (россыпи циркониево-рутилово-ильменитовые) в Киевской области, выданное на 2012-2032 годы. В мае 2013 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение компании Madelot Limited (Белиз) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Рутил-ильменитовая компания" (Киев), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. В 2010 году проект компании по разработке титановых руд Тарасовского месторождения оценивался в $102 млн привлеченных инвестиций со сроком окупаемости около четырех лет. Против его реализации выступили жители сел Логвин и Михайловка Володарского района Киевской области, заявив, что это может привести к загрязнению одной из крупных рек области – реки Рось.

Аннулировано также спецразрешение на разработку месторождения апатитовых руд Новополтавское в Запорожской области, выданное на 2009-2029 годы ЧАО "Волынская горно-химическая компания". ЗАО победило в аукционе 15 декабря 2009 года по продаже специального разрешения предложив за него 50,825 млн грн. Собственниками ЧАО, в частности, являются зарегистированые в Лондоне UNIEXPL MI UMI LTD и ROCUREINSPECT LTD, а также житель АР Крым Олег Терлецкий.

ООО "Бегань" лишилось спецразрешения №2769 на разработку месторождения баритовых и свинцово-цинковых руд Беганское в Закарпатской области (срок действия 2002-2032 гг). Основателем ООО являются кипрское ЧАО "Сауляк Ресорз Лимитед", а конечным бенефициаром – житель США Алекс Жданов.

Также было аннулировано спецразрешение №3571, выданное ООО "Билановский горно-обогатительный комбинат" на разработку месторождения железа Кременчугское в Полтавской области с 2004 по 2036 годы. ООО относится к горнорудной компании Ferrexpo plc (Великобритания).

Как сообщалось, на заседании 18 июня СНБО аннулировал четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые по словам секретаря СНБО Алексея Данилова не использовались соответственно в 2018-м, 2019-м и 2017 годах.

Он также отметил, что 1 сентября текущего года все имеющиеся 3 тыс. лицензий будут размещены на геоинформационном портале с дублированием на портале "Сота" Совета с тем, "чтобы общество знало, где они находятся и кто ими владеет".

СНБО 19 марта решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования. Решение СНБО утверждено указом президента.