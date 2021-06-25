В пятницу, 25 июня, в Испании вступает в силу закон об эвтаназии, которая была легализована конгрессом депутатов в марте этого года, сообщает Noticia.

Закон разработан, чтобы регулировать права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезных хронических заболеваний, которые вызывают невыносимые физические или психические страдания, и при этом его невозможно вылечить.

Согласно законопроекту, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин страны (или имеющий вид на жительство), который должен будет подтвердить свое желание не менее четырех раз. Это решение должен принять только сам пациент. Запрос будут оценивать врачи и члены специальной комиссии.

Таким образом, Испания станет четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии. Ее уже легализовали власти Бельгии, Люксембурга и Нидерландов.