Полицейский приговорен к 22,5 годам за убийство Джорджа Флойда

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения в связи с убийством Джорджа Флойда в 2020 году. Судья Питер А. Кэхилл вынес приговор в пятницу, 25 июня, сообщает Blaze.

Присяжные признали Шовена виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени в апреле.

Первоначально после вынесения обвинительного приговора прокуратура потребовала приговора к 30 годам, но адвокат Шовена потребовал только условный срок.

В своих замечаниях, обращенных непосредственно к семье Флойда, обвиняемый Шовен сказал, что он хотел бы выразить свои «соболезнования» семье Флойда, но объявил, что не может уточнить это мнение или он хочет сообщить какую-либо дополнительную информацию.

«В связи с некоторыми дополнительными юридическими вопросами, я не могу в настоящее время сделать полное официальное заявление», - сказал Шовен . «Но очень кратко, я хочу выразить свои соболезнования семье Флойда. В будущем будет некоторая другая информация, которая будет интересна, и я надеюсь, что все это даст вам некоторое спокойствие».

Бриджит Флойд, сестра Джорджа Флойда и основательница Мемориального фонда Джорджа Флойда, рассказала о развитии событий сразу после того, как судья вынес приговор.

«Приговор, вынесенный сегодня офицеру полиции Миннеаполиса, убившему моего брата Джорджа Флойда, показывает, что вопросы жестокости полиции, наконец, принимаются всерьез», - говорится в заявлении CNN . «Тем не менее, нам предстоит пройти долгий путь и многое изменить, прежде чем черные и коричневые люди наконец почувствуют, что правоохранительные органы этой страны обращаются с ними справедливо и гуманно».

В заявлении продолжалось:

﻿«Теперь мы сосредоточим свое внимание в Мемориальном фонде Джорджа Флойда на наращивании поддержки, чтобы гарантировать, что Закон Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности станет законом и принесет с собой надежду на существенные изменения, в которых мы так отчаянно нуждаемся в этой стране. "